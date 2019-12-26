» » Директор "Чертаново": спонсорам интересна команда РПЛ и неинтересна команда ФНЛ

Директор "Чертаново": спонсорам интересна команда РПЛ и неинтересна команда ФНЛ

Директор московской школы "Чертаново" Николай Ларин подвел итоги первой части сезона-2019/20 и оценил шансы команды на выход в РПЛ.

После 25 туров "Чертаново" с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.

"Наверное, можно сказать, что я доволен итогами года. У нас все идет по нарастающей. Футболисты, которые от нас уходят, показывают себя на уровне РПЛ — Наиль Умяров, Антон Зиньковский. Это наша основная цель. Плюс сама команда сейчас прогрессирует, что не может не радовать.

У нас была и остается задача — подготовка футболистов для российского футбола. Что касается ребят, до конца сезона никто из них никуда уходить не хочет. Мы с ними договорились об этом, у них горят глаза. Они хотят выйти в РПЛ.

Никаких финансовых вопросов я тут не вижу. Не считаю, что в РПЛ бюджеты выше. Для нас он ниже, чем в ФНЛ. Это касается перелетов, плюс в РПЛ есть доход от телеправ, которых нет в ФНЛ. Если что-то увеличится, то это будет за счет телеправ. Надеемся, тогда спонсоры заинтересуются командой.

Спонсорам интересна команда РПЛ и неинтересна команда ФНЛ. Мы это уже поняли. Если вдруг нам самим удастся попасть в РПЛ, будет фантастика", - цитирует Ларина "РБ-Спорт".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Чертаново
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Шомуродов получил награду за вклад в развитие спорта в Узбекистане
В штабе ЦСКА смутные перестановки, «Динамо» интересуется Скопинцевым, молодые «быки» лучшие в стране
"Спартак" объявил о переходе Руденко в "Торпедо" 1
Месси рассказал о пророческих словах Это’О: я навсегда запомнил этот день
Моуринью едва не заплакал, рассказывая о смерти своей собаки в Рождество
"Эвертон" с минимальным счётом обыграл "Бернли"
"Челси" дома проиграл "Саутгемптону" 1
"Арсенал" сыграл вничью с "Борнмутом" в первом матче под руководством Артеты
Экс-форвард "Баварии" Крус продлил контракт с парагвайским клубом
Директор "Чертаново": спонсорам интересна команда РПЛ и неинтересна команда ФНЛ
Орлов: надо отобрать у Глушакова фрак джентльмена за хамское поведение 11
"Байер" не намерен продавать Фолланда "Арсеналу"
Экс-форвард "Динамо": в Киеве я тренировался под звуки выстрелов. Было страшно
Роналду: прямо сейчас я не заинтересован, чтобы стать тренером
Марокканский арбитр пожизненно отстранён от судейства за 4 назначенных пенальти 3
Веретенников станет помощником Слуцкого в "Рубине"
"Ростов Арена" в 2020 году получит на свое содержание 12 миллионов рублей из бюджета области 1
Transfermarkt обновил стоимости игроков РПЛ. Шюррле - кошмар, Акинфеев - в минусе, Шапи – «растёт» 1
Экс-инспектор ФИФА - о Стельмахе: работа с судьями невозможна, иначе арбитр - камикадзе 2
"Тоттенхэм" одержал победу над "Брайтоном"
Бывший инспектор ФИФА назвал Егорова слабым звеном в РФС 1
Сафонов: не считаю, что провел сезон, из-за которого можно вызывать меня в сборную России
Ла лига на русском языке поздравила Черышева с днем рождения
Джеррард мечтает возглавить "Ливерпуль"
Александер-Арнольд: победа в АПЛ - мечта. Никогда не испытывал подобных чувств
Защитник "Лестера" Перейра: чемпионская гонка в АПЛ ещё не закончена
Эдерсон рассказал о взаимоотношениях с Алисоном
Моуринью: "Тоттенхэм" никогда не будет королём трансферного рынка
Болельщики "Кубани" попросили губернатора Краснодарского края передать команду группе инвесторов 1
Сафонов: можно было пройти сезон лучше и нужно было больше работать над собой
Все новости