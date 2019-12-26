Директор московской школы "Чертаново" Николай Ларин подвел итоги первой части сезона-2019/20 и оценил шансы команды на выход в РПЛ.
После 25 туров "Чертаново" с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ.
"Наверное, можно сказать, что я доволен итогами года. У нас все идет по нарастающей. Футболисты, которые от нас уходят, показывают себя на уровне РПЛ — Наиль Умяров, Антон Зиньковский. Это наша основная цель. Плюс сама команда сейчас прогрессирует, что не может не радовать.
У нас была и остается задача — подготовка футболистов для российского футбола. Что касается ребят, до конца сезона никто из них никуда уходить не хочет. Мы с ними договорились об этом, у них горят глаза. Они хотят выйти в РПЛ.
Никаких финансовых вопросов я тут не вижу. Не считаю, что в РПЛ бюджеты выше. Для нас он ниже, чем в ФНЛ. Это касается перелетов, плюс в РПЛ есть доход от телеправ, которых нет в ФНЛ. Если что-то увеличится, то это будет за счет телеправ. Надеемся, тогда спонсоры заинтересуются командой.
Спонсорам интересна команда РПЛ и неинтересна команда ФНЛ. Мы это уже поняли. Если вдруг нам самим удастся попасть в РПЛ, будет фантастика", - цитирует Ларина "РБ-Спорт".
Директор "Чертаново": спонсорам интересна команда РПЛ и неинтересна команда ФНЛ
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