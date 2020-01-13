"Факел" объявил об уходе Хлебородова

Нападающий Иван Хлебородов покинул "Факел". Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Хлебородов покинул «Факел». ?



Нападающий «Факела» Иван Хлебородов покинул нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.

Благодарим Ивана за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере!#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/u2fAPjBE6G — ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 14, 2020

"Благодарим Ивана за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере", — говорится в сообщении.В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 матчах и отдал 2 голевых паса, оба в Кубке России.