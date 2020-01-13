"Факел" объявил об уходе Хлебородова

Хлебородов покинул «Факел». ?— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 14, 2020
Нападающий «Факела» Иван Хлебородов покинул нашу команду. Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.
Благодарим Ивана за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере!#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/u2fAPjBE6G
"Благодарим Ивана за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере", — говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 матчах и отдал 2 голевых паса, оба в Кубке России.