"Чайка" подписала полузащитника "Тамбова"

О подробностях контракта не сообщается.
Добро пожаловать! ??— ФК «Чайка» (@chaykafc) January 20, 2020
Сегодня днём контракт с «Чайкой» подписал полузащитник Владислав Кулик, отыгравший около двухсот матчей в российской Премьер-Лиге. pic.twitter.com/lLele6CneE
Кулик в нынешнем сезоне провел за "Тамбов" 5 матчей. Также он выступал за "Ладу", "Ротор", "Черноморец", "Урал", "Терек", "Крылья Советов", "Кубань", "Рубин", "Оренбург" и "Анжи".
"Чайка" занимает 9-е место в первенстве ФНЛ, набрав 36 очков в 25 турах.