"Авангард" объявил об уходе Касаева

View this post on Instagram

"АВАНГАРД" И АЛАН КАСАЕВ ПРЕКРАЩАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО Сине-белые и Касаев расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Алана за выступления в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере.