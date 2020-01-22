"Авангард" объявил об уходе Касаева Пресс-служба "Авангарда" сообщила об уходе полузащитника Алана Касаева. View this post on Instagram "АВАНГАРД" И АЛАН КАСАЕВ ПРЕКРАЩАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО Сине-белые и Касаев расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Алана за выступления в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей футбольной карьере. A post shared by ФК "АВАНГАРД" КУРСК (@avangard_kursk) on Jan 22, 2020 at 9:52am PST Соглашение было расторгнуто по соглашению сторон.Напомним, 33-летний футболист пополнил состав курского клуба летом на правах свободного агента. Ранее он выступал за "Локомотив".В нынешнем сезоне ФНЛ Касаев провел 13 матчей и забил один гол. Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 23:33 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Касаев Авангард Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5