Полузащитник Алан Касаев покинул "Авангард" из-за того, что в курском клубе нацелены на омоложение состава. Об этом рассказал гендиректор "Авангарда" Дмитрий Извеков.
"Здесь все понятно: мы идем на относительное омоложение состава. Сели, поговорили с ним и пришли к такому решению. Расстались по обоюдному согласию. Без обид с его и с нашей сторон. Решили, что так будет лучше для всех", - приводит слова Извекова РБ-Спорт.
Вчера стало известно, что Касаев покинул "Авангард" по обоюдному согласию сторон. В нынешнем сезоне он провел за клуб 13 матчей в первенстве ФНЛ, забив один гол.
33-летний футболист пополнил состав курского клуба летом на правах свободного агента. Ранее он выступал за "Локомотив".
В "Авангарде" прокомментировали уход Касаева
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»