Тикнизян ответил на вопрос, не отпугивал при принятии решения о переходе тот факт, что "Авангард" находится неподалеку от зоны вылета из ФНЛ и будет вести борьбу за выживание.
- Нет, даже наоборот — добавило мотивации и желания помочь «Авангарду» подняться как можно выше и без проблем сохранить прописку в ФНЛ. Хоть аренда и скоротечная и я проведу здесь всего несколько месяцев, настроен принести команде как можно больше пользы, — цитирует Тикнизяна bobsoccer.ru.
"Авангард" после 25-ти туров ФНЛ располагается на 14-м месте в таблице, опережая "Спартак-2", находящийся в зоне вылета, на 2 очка.
Тикнизян: положение "Авангарда" только добавило желания помочь ему остаться в ФНЛ
20-летний полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян, перешедший в курский "Авангард" на правах аренды, прокомментировал переход в новый клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
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