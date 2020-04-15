Таким образом, волгоградский "Ротор" станет не единственным лидером таблицы. Московское "Торпедо" будет иметь такое же количество баллов, а так как автозаводцы в матче 11-го тура обыграли "Ротор", "Торпедо" займет первую строчку.
Официально: "Армавир" снялся с ФНЛ
После 27-ми туров "Армавир" занимал 12-е место в таблице ФНЛ, в активе команды 30 очков.
Также сообщалось, что владивостокский "Луч" прекратит существование в нынешнем виде. Клуб занимает 16 место в турнирной таблице с 27 очками после 27 туров.
Напомним, что матчи РПЛ и ФНЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса.
"Ротор" потеряет лидерство в ФНЛ из-за снятия "Армавира"
Из-за того, что армавирская команда снялась с первенства ФНЛ, результаты матчей с участием этого клуба будут пересчитаны.
Фото: РИА новости
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