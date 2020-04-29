"Категорически не согласен с вариантом, при котором ФНЛ завершается досрочно, а РПЛ расширяется за счёт "Ротора" и "Химок". Во всех смыслах такой вариант развития событий мне кажется неправильным. Здесь отсутствует спортивный принцип.
Мы надеемся, что здравый смысл и справедливость восторжествуют. Конечно, в команде обсуждаем всё это ежедневно. Представляете, вы отыграли больше половины сезона, шли к своей цели, а в итоге остаётесь ни с чем, потому что принято решение, не удовлетворяющее интересам всех команд. Я вам точно могу сказать, что футболисты хотят играть. И я уверен, что для имиджа нашего футбола нужно постараться сделать всё возможное, чтобы во главе угла был спортивный принцип. Это будет справедливо и правильно. Причем важно постараться соблюсти его во всех без исключения лигах нашей страны", — цитирует Рязанцева "Чемпионат".
"Торпедо" после 27-ми туров занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая на 3 очка от лидирующего волгоградского "Ротора".
Ранее генеральный секретарь РФЛ Александр Алаев объявил, что чемпионаты ФНЛ и ПФЛ собираются завершить досрочно.
ФНЛ и ПФЛ собираются досрочно завершить из-за пандемии коронавируса
Тренер Сергей Игнашевич и президент "Торпедо" Елена Еленцева также высказались о необходимости закончить розыгрыш ФНЛ.
Игнашевич выступил против досрочного завершения ФНЛ
Президент "Торпедо" считает, ФНЛ нужно доиграть, чтобы сохранить спортивный принцип
"Отыграли больше половины сезона, а остаёмся ни с чем". Рязанцев - о досрочном завершении ФНЛ
Полузащитник "Торпедо" Александр Рязанцев выступил против досрочного завершения ФНЛ.
Фото: ФК "Торпедо"
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