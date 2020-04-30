Директор "Мордовии" Николай Левин считает, что, по его мнению, нынешний сезон ФНЛ не будет доигран.
Ранее сообщалось, что сезоны в ФНЛ и ПФЛ могут быть досрочно завершены.
"Мы понимаем, что в течение такого короткого времени нереально провести 11 туров. Поэтому логично, что сезон, наверное, не будет доигран. Решение в любом случае будет принимать РФС. Давайте дождемся решения", - цитирует Левина "Р-Спорт".
"Мордовия" занимает 20-е место в турнирной таблице ФНЛ.
Директор "Мордовии": сезон в ФНЛ, наверное, не будет доигран
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