Отметим, что "Факел" после 27-ми туров ФНЛ занимает предпоследнее место в таблице. На счету воронежской команды 19 очков.
- Когда мы пришли в "Факел", клуб находился в предбанкротном состоянии. За это время погасили порядка 80 миллионов рублей задолженности, при поддержке губернатора Воронежской области и основного партнера клуба смогли вытащить команду из долговой ямы и создать финансовую подушку безопасности.
Хочется надеяться, что "Факел" сможет получить лицензию: есть финансовая стабильность, нет долгов ни перед юридическими, ни перед физическими лицами, - приводит РИА слова Асхабадзе.
Также генеральный директор клуба отметил, что контракт с главным тренером команды Владимиром Бесчастных будет продлен в конце сезона.
Гендиректор "Факела" Асхабадзе: хочется надеяться, что клуб сможет получить лицензию
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе рассказал о проделанной работе на посту руководителя клуба.
Фото: twitter.com/ALF_FCSM
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