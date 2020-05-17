Как сообщает "Матч ТВ", бывший защитник "Амкара" Николай Зайцев близок к переходу в "Факел".
Воронежский клуб уже договорился о контракте с 30-летним игроком. Также "Факел" ведет переговоры с Романом Акбашевым, который зимой перешел из "Рубина" в "Нефтехимик".
Этот трансфер весьма вероятен, несмотря на то, что у 28-летнего хавбека есть в ФНЛ и другие варианты: в клубе из Черноземья предлагают очень солидные по нынешним временам контракты.
"Химки" договорились о контракте с бывшим игроком "Амкара"
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