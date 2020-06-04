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Рязанцев и "Торпедо" продлили соглашение до 2022 года

Полузащитник московского "Торпедо" Александр Рязанцев продлил контракт с клубом на два сезона.
Фото: ФК "Торпедо-Москва"
Об этом сообщил официальный сайт команды. Предыдущее соглашение 33-летнего игрока и "автозаводцев" истекло в мае.

Александр Рязанцев - воспитанник "Торпедо". Он присоединился к команде летом 2019 года. В завершенном досрочно сезоне ФНЛ хавбек провел 26 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.

Также Рязанцев выступал за такие клубы, как "Москва", "Рубин", "Зенит", "Амкар", "Химки", "Урал". С 2011 по 2015 вызывался в сборную России.


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Теги: Рязанцев Торпедо ФНЛ
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