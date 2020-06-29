- Клуб полностью соответствует всем критериям лицензирования, кроме одного - финансового. Увы, но мы так и не получили от потенциального спонсора подтверждения о готовности финансировать клуб.
Сейчас занимаемся поиском инвестора для того, чтобы заявиться в любительские соревнования Краснодарского края, - приводит слова президента клуба пресс-служба "Армавира".
29 апреля "Армавир" представил ФНЛ и РФС документы, согласно которым клубом принято решение о добровольном исключении из числа участников ФНЛ прошедшего сезона. Затем первенство было завершено досрочно.
Армавир перейдет в любительский футбол. Клуб не прошел лицензирование для ПФЛ
"Армавир" не прошёл лицензирование для выступления в Профессиональной футбольной лиге в следующем сезоне.
Фото: ФК "Армавир"
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