Игроки "Луки-Энергия" раскритиковали видео "КраСавы" и обратились к губернатору Псковской области

Футболисты команды "Луки-Энергия" из Псковской области выступили с обращением к губернатору после видео, опубликованного блогером Евгением Савиным.





- Мы, игроки ФК "Луки-Энергия", крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг нашей команды, и просим Вас разобраться в этих непростых обстоятельствах и помочь клубу отстоять своё доброе имя.14 июля 2020 года известный блогер Евгений Савин на своём канале опубликовал ролик "Почему умирают футболисты". Наряду с историей погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова, которая потрясла всех, Савин рассказал и о бывшем игроке нашего клуба Леониде Решетникове. Не предъявляя доказательств, опираясь только на слова Решетникова, "журналист" сделал свои выводы и однобоко представил ситуацию в выгодном только для этого игрока свете. Савин заявил, что с остальными футболистами клуб поступает так же, просто они боятся и молчат. Но мы не молчим! Просто наша правда при создании этого сюжета была никому не интересна, поэтому мы решили донести до общественности и до Вас правду!Никто из футболистов, выступающих за ФК "Луки-Энергия", никогда не сталкивался с описанным в ролике отношением клуба. Мы ответственно заявляем, что руководство клуба никогда и никому не отказывало в профессиональном медицинском сопровождении, обследованиях, лечении любых спортивных травм, восстановлении после длительного лечения. Все финансовые затраты и организацию консервативного лечения Футбольный Клуб "Луки-Энергия" согласно контрактным обязательствам всегда брал на себя. Футболисты команды оказывались в разных ситуациях: в самом начале прошлого сезона И. Лукьянов и М. Агаронян получили серьёзные травмы. Ивану Лукьянову потребовалась операция, которую клуб оплатил, потом восстановление, которое заняло весь сезон 2019-2020 года. Футболист провёл всего один матч за весь сезон, но на протяжении всего этого времени он полностью получал заработную плату по контракту. У Манвела Агароняна была ситуация чуть лучше, но и он смог вернуться в строй только к концу первой части чемпионата. А ведь травмы этих игроков были не менее серьёзными, и лечение было более затратным, чем у Леонида Решетникова! Почему же клуб не "турнул" их, как говорит Савин, если это нормальная практика для ФК "Луки-Энергии"? Ответ может быть только один: клуб своих игроков не бросает!Что касается финансовых претензий к руководству команды по поводу невыплаты заработной платы, то кроме недоумения такие высказывания не вызывают ничего. Для большинства из нас "Луки-Энергия" не первый клуб, поэтому есть с чем сравнить. В великолукской команде всё и всегда выплачивается вовремя и в полном объёме. Такое сейчас встречается нечасто.По поводу операции Леониду Решетникову - она была сделана бесплатно по полису ОМС (лапароскопическое иссечение кисты), а клубом оплачены все сопутствующие медицинские расходы. Для чего же тогда он вместе со своим "юристом" ищет спонсора и требует какие-то деньги с клуба, посылая гневные СМС в адрес генерального директора клуба и его семьи? Для нас этот вопрос так и остался открытым и, пожалуй, самым важным! Вся эта ситуация сделала рекламу для "юристов"-мошенников, которые будут продолжать поливать грязью других людей и вымогать у них деньги.Следует отметить, что опубликованное в Псковской Ленте Новостей заявление по поводу выгнанного из клуба Леонида Решетникова, которого никто не выгонял, а отпустил по истечении контракта с полным расчетом и дополнительно собранными от игроков средствами очень подпортило репутацию ФК "Луки-Энергия" в целом. Очень обидно, что СМИ, социальные сети подхватили непроверенную информацию, которая затронула честь и достоинство порядочных людей, преданных своему делу! - говорится в обращении игроков.Также футболисты выложили фотографию, на которой видны личные подписи каждого из футболистов.