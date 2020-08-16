Брянское "Динамо" на выезде обыграло "Чертаново"

Сыгран матч 4-го тура ФНЛ между "Чертаново" и брянским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Брянск
Победу в этом поединке праздновали игроки "Динамо". Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 18-й минуте забил нападающий гостей Максим Вотинов.

"Чертаново" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. "Динамо" расположилось на 6-й позиции, набрав 6 баллов.

ФНЛ. 4-й тур

"Чертаново" - "Динамо" Брянск - 0:1



Гол: Вотинов, 18.

"Чертаново": Молтенинов (Пиняев, 46), Бартаcевич, Герчиков, Завезен, Кондаков, Молчанов, Никитенков, Першин (Надольский, 65), Радионов, Редкович, Сулейманов (Камышев, 60).

"Динамо" Брянск: Кузнецов, Луканченков, Сапаев, Крючков, Васильев, Хайманов, Чиркин (Укомский, 68), Дрогунов (Першин, 58), Мараев, Баранов (Сорокин, 75), Вотинов.

Предупреждения: Бартаcевич, 39, Мараев, 45, Кондаков, 66.

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Теги: Динамо Брянск Чертаново
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