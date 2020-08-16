Брянское "Динамо" на выезде обыграло "Чертаново"

"Чертаново" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. "Динамо" расположилось на 6-й позиции, набрав 6 баллов.
ФНЛ. 4-й тур
"Чертаново" - "Динамо" Брянск - 0:1
Гол: Вотинов, 18.
"Чертаново": Молтенинов (Пиняев, 46), Бартаcевич, Герчиков, Завезен, Кондаков, Молчанов, Никитенков, Першин (Надольский, 65), Радионов, Редкович, Сулейманов (Камышев, 60).
"Динамо" Брянск: Кузнецов, Луканченков, Сапаев, Крючков, Васильев, Хайманов, Чиркин (Укомский, 68), Дрогунов (Першин, 58), Мараев, Баранов (Сорокин, 75), Вотинов.
Предупреждения: Бартаcевич, 39, Мараев, 45, Кондаков, 66.