Перед началом нового сезона в ФНЛ "Чертаново" продало семь игроков самарским "Крыльям Советов". Также в Самару отправился Игорь Осинькин, который ранее возглавлял "Чертаново".
"Поступило предложение от "Крыльев", и мы согласились, футболисты тоже согласились – всё очень просто и банально. Нам нужны деньги, чтобы играть в ФНЛ, а "Крылья" ставят задачу выйти в Премьер-лигу, у них город с таким стадионом, наверное, он должен быть представлен в РПЛ", - цитирует Ларина ТАСС.
Гендиректор "Чертаново" рассказал, почему клуб продал "Крыльям Советов" семерых игроков
Генеральный директор московского клуба "Чертаново" Николай Ларин прокомментировал трансферную политику команды.
Фото: Sportbox
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