"Надеюсь, получится не как в матче ЦСКА — "Спартак". Думаю, сегодня будет голевая феерия. Как минимум 1:1, но, думаю, 2:1 в пользу "Локомотива". Конечно, буду болеть за "Локомотив", - сказал Идову.
В 26-м туре РПЛ "Спартака" примет на своем поле "Локомотив", игра начнется в 19:15 по московскому времени. В турнирной таблице команды разделяет два балла, "красно-белые" занимают шестое место с 39-ю очками, а "железнодорожники" идут на четвертой строчке с 41-м набранным баллом.
Источник: Фото: "Чемпионат"
Идову – о матче "Спартака" и "Локомотива": думаю, сегодня будет голевая феерия
Бывший защитник "Локомотива" Брайан Идову поделился ожиданиями от матча между "Спартаком" и "железнодорожниками".
Фото: ФК "Спартак"