Руководство воронежского клуба готово будет уволить Бесчастных в случае поражения в матче 6-го тура ФНЛ с "Чайкой". Встреча пройдет 31 августа.
В текущем сезоне ФНЛ "Факел" занимает 18-е место в турнирной таблице.
46-летний специалист возглавил "Факел" в октябре 2019 года.
Источник: Матч ТВ
"Факел" может уволить Бесчастных
Главный тренер "Факела" Владимир Бесчастных может быть отправлен в отставку в ближайшее время.
Фото: ФК "Факел"
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