Напомним, сегодня пресс-служба красноярского клуба сообщила о положительных тестах на коронавирус в числе игроков и персонала клуба.
Теперь стали известны фамилии игроков и специалистов. Ими оказались Пьянченко, Ребров, Гарбуз, Рукас, Песиков и Алфёров. Как сообщает источник, команда в полном составе села на карантин.
"Енисей" после восьми туров занимает восьмую строчку турнирной таблицы ФНЛ с 14 очками.
Завтра, 13 сентября, команде предстоял матч с "Шинником".
Источник: "Чемпионат".
Источник: известны имена футболистов "Енисея" с положительным тестом на коронавирус
Названы имена футболистов "Енисея", у которых выявлен коронавирус.
Фото: Getty Images
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