Источник: известны имена футболистов "Енисея" с положительным тестом на коронавирус

Названы имена футболистов "Енисея", у которых выявлен коронавирус.
Фото: Getty Images
Напомним, сегодня пресс-служба красноярского клуба сообщила о положительных тестах на коронавирус в числе игроков и персонала клуба.

Теперь стали известны фамилии игроков и специалистов. Ими оказались Пьянченко, Ребров, Гарбуз, Рукас, Песиков и Алфёров. Как сообщает источник, команда в полном составе села на карантин.

"Енисей" после восьми туров занимает восьмую строчку турнирной таблицы ФНЛ с 14 очками.

Завтра, 13 сентября, команде предстоял матч с "Шинником".

Источник: "Чемпионат".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Енисей Коронавирус ФНЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Виллиан дебютирует за "Арсенал" в матче против "Фулхэма"
Официально: ФНЛ объявила об отмене матча "Шинник" — "Енисей"
Источник: Репях, поссоривший в своё время Галицкого и Федуна, подписал контракт с "Вайле" 1
Мещеряков — об интересе к Кузяеву: мы там, по-моему, интересуемся всем миром
Абильдгор — о матче с "Динамо": если покажем, такой же настрой, как против ЦСКА и "Уфы", то сможем победить
"Тамбов" — "Уфа". Стартовые составы 1
"Спартак" поздравил Тедеско с днём рождения роликом с эмоциями тренера во время матчей (видео) 2
Самедов: РПЛ была в расцвете с 2007 по 2015 год. Сейчас уровень чемпионата упал 3
Источник: известны имена футболистов "Енисея" с положительным тестом на коронавирус 1
Джано ушел из «Ротора», так и не сыграв. Сколько травм он получил за последние 5 лет? 11
"Урал" готов выкупить Помазуна у ЦСКА 1
"Интер" хочет приобрести Алонсо
Акинфеев: дайте поиграть! Я сам скажу, когда закончу 1
Погба вернулся к тренировкам с "Манчестер Юнайтед"
Гендиректор "Ротора": когда вели переговоры с Джано, понимали, что идем на риск
Источник: "Локомотив" готов приобрести Соареса за 12 млн евро 2
"Енисей" сообщил о коронавирусе в команде
Президент "Урала": мечтаю, чтобы в матче Лиги Чемпионов вышло 11 наших воспитанников 2
Источник: Алексей Миранчук получит бонус в размере 2 млн евро от перехода в "Аталанту"
Руководство "Урала": стоит задача - играть в еврокубках 1
Источник: "Локомотив" хочет подписать Кузяева 7
Президент "Урала": мы ведем поиски нападающего
"Ротор" объявил об уходе Ананидзе 6
Бывший игрок ЦСКА Витиньо может перебраться в Саудовскую Аравию
"Наполи" следит за Зинченко
Жена Семака: ночью играли с мужем в очень интересную игру 10
"Коньяспор" может подписать Кузяева 4
Дисквалификация Месси в сборной Аргентины была отменена
Источник: Ананидзе покинет "Ротор" 3
Сезон с повышенной плотностью. Как коронавирус повлиял на календари АПЛ, Серии A и других топовых европейских лиг
Все новости