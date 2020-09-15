Ранее стало известно, что в "Енисее" выявлены случаи заражения COVID-19. По этой причине был отменен матч 9-го тура ФНЛ с "Шинником". Встреча "Енисея" и "Торпедо" должна была пройти в Красноярске 19 сентября. Решение о судьбе этого матча примет КДК РФС.
В нынешнем сезоне ФНЛ команда Александра Тарханова, имея на одну игру меньше соперников, с 14 очками занимает 12 место. Следующий матч "Енисея" запланирован на 23 сентября. Клуб из Красноярска должен встретиться с "Акроном".
Источник: пресс-служба ФНЛ
Матч "Енисей" - "Торпедо" отменен из-за вспышки коронавируса в красноярской команде
Матч 10-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Енисей" - "Торпедо" не состоится из-за вспышки коронавируса в клубе из Красноярска.
Фото: ФК "Енисей"
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