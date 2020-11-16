"Спартак-2" и "Томь" сыграют без зрителей в 23 туре ФНЛ 21 ноября

? Матч ближайшего тура «Спартак-2» - «Томь» пройдет без зрителей, это решение принято из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Москве.



? Смотреть игру будем 21 ноября в 18:00 (по томскому времени) по трансляции на Яндекс.Эфире, организованной хозяевами поля. pic.twitter.com/OXwuVEhhSd — ФК «Томь» Томск (@fctomtomsk) November 17, 2020

После 22 сыгранных туров "Спартак-2" с 33 очками занимает 9 место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. "Томь", которую тренирует Александр Кержаков, набрала 14 очков и находится на 21-м, предпоследнем месте с 10-очковым отставанием от зоны невылета.