Как сообщает источник, на месте Профессиональной футбольной лиги может появиться Лига регионов.
Ее планируется сделать молодежной: в первом сезоне ограничение по возрасту будет до 25 лет, в третьем - до 23 лет. Формирование команд будет происходить из академий и региональных спортивных школ.
За четыре сезона количество воспитанников должно вырасти с 40 до 90 процентов.
В структуре команд также должна будет быть студенческая и киберспортивная команда.
Напомним, сегодня в отставку ушел президент ФНЛ Игорь Ефремов.
Источник: РБ-Спорт
Источник: вместо ПФЛ может быть создана Лига регионов
Второй дивизион российского футбола (ПФЛ) могут превратить в молодежную лигу.
Фото: "Советский спорт"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!