— У клубов ФНЛ есть инициатива выдвинуть мою кандидатуру на пост президента лиги. Сейчас я консультируюсь с ними. Решение приму в ближайшее время. Лига имеет перспективы для развития, — рассказал Геркус в интервью Sport24.
48-летний Геркус с лета 2016 по декабрь 2018 года был генеральным директором "Локомотива". С момента основания лиги (в 2010 году) президентом турнира был Игорь Ефремов. Он покинул свой пост в начале декабря текущего года.
Геркус: у клубов ФНЛ есть инициатива выдвинуть мою кандидатуру на пост президента лиги
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал возможность выдвижения на пост президента ФНЛ.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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