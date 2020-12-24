Источник: в "Спартак" вернутся тренеры, работавшие в чемпионском сезоне
В систему "Спартака" вернутся тренеры Джанлука Риоми и Евгений Демин. Они войдут в тренерский штаб "Спартака-2" под руководством Романа Пилипчука.
Фото: ФК "Спартак"
Тренеры "Спартака" в чемпионском сезоне 2016/2017 Джанлука Риоми и Евгений Демин вернутся в систему клуба, сообщает телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова. Специалисты войдут в тренерский штаб "Спартака-2", где будут помогать главному тренеру Роману Пилипчуку.
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