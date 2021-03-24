Бородюк: когда сидишь без работы, это приводит к депрессии. Спасибо "Матч ТВ", что звали в студию

Главный тренер "Торпедо" Александр Бородюк рассказал, как чувствовал себя, когда был без работы.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Когда долго сидишь без работы, это может привести к депрессии, которая съедает тебя изнутри. Поэтому хочу выразить благодарность "Матч ТВ" за приглашения в студию. Для меня было важно не отходить от футбола. Сейчас я возьму паузу с ТВ. Совмещать тренерскую деятельность с походами в студию сложно. Мне надо сосредоточиться на работе с командой и погрузиться в нее", - сказал Бородюк.

Напомним, вчера на должность главного тренера "Торпедо" был назначен 58-летний Александр Бородюк. Контракт подписан сроком до конца следующего сезона 2021/2022.

Ранее Бородюк уже тренировал "автозаводцев" в сезоне 2013/2014, и сумел вывести команду в Российскую премьер-лигу через стыковые матчи.

Последним клубом Александра Бородюка был австрийский Хорн - приняв команду в августе 2020 года, специалист покинул ее через три игры. До этого, в 2017 году, Бородюк тренировал сборную Казахстана.

Сегодня "Торпедо" в первом матче под руководством Бородюка разгромило "Чертаново" со счетом 3:0. Московский клуб идет на 5-м месте.

Источник: Sport24

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Теги: Бородюк Торпедо
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