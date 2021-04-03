"Нижний Новгород" победил "Балтику" и обошел "Оренбург" в споре за прямую путевку в РПЛ

"Нижний Новгород" одержал победу над "Балтикой" (2:1) в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги.

globallookpress.com

Подопечные Роберта Евдокимова на выезде победили "Балтику" и набрали 72 очка в 34 матчах ФНЛ. Это позволило команде из Нижнего Новгорода занять вторую строчку в таблице, обойдя "Оренбург" на два очка.



Автором первого гола на 34-й минуте стал полузащитник Артем Попов, забивший головой после подачи Ивана Темникова. Хозяевам потребовалось всего восемь минут, чтобы снова сделать счет равным, Аллеф реализовал пенальти.



Решающий гол забил Никита Каккоев, пробив по мячу после передачи с фланга.



ФНЛ, 34-й тур



"Балтика" 1:2 "Нижний Новгород"







Голы: Попов, 34, Андраде, 42 (пен.), Каккоев, 68



Балтика: Латышонок, Юрганов, Мещанинов, Дудиев (Маркович, 80), Ковалев, Кашчелан, Валенсия, Кузьмин, Альшин, Гелоян, Андраде (Маркин, 62)



Нижний Новгород: Анисимов, Шумских, Маляров, Каккоев, Гоцук, Темников, Сапета, Попов (Сулейманов, 78), Калинский, Янсане, Кавтарадзе (Султонов, 46)



Предупреждения: Кавтарадзе, 20, Андраде, 35, Ковалев, 59, Юрганов, 69, Кашчелан, 80