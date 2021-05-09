Корниленко рассказал, как ему удалось забить гол в прощальном матче за "Крылья" с "Краснодаром-2". Напомним, что Сергей отличился вскоре после выхода на замену, а самарская команда победила со счетом 6:0. Также Корниленко сообщил о том, какие эмоции испытывал, отправив мяч в сетку ворот.
"Вышел на поле, занял привычную позицию, почти сразу неудачно пробил, но заново открылся и заорал Егору Голенкову, который получил мяч: "Покати под мою левую". Он и покатил. Что было дальше? Я увидел мяч в сетке и, как всегда, побежал к болельщикам. В такие моменты никто ничего не говорит – все кричат вместе с фанатами и командой.
Эмоции. Сравнить не с чем! Играем дома, нас награждают за победу в ФНЛ, золотые футболки готовы, у тебя последний в карьере матч, у тебя есть восемь минут, и ты за них успеваешь забить. И не куда-то, а в ворота, за которыми сидят фанаты. И в итоге улетаешь в космос. Так что эмоции – космос!" - сказал Корниленко.
Напомним, что Корниленко вышел на замену на 82-й минуте матча 41-го тура ФНЛ с "Краснодаром-2" и уже через минуту забил гол.
Отметим, что "Крылья" досрочно обеспечили себе место в РПЛ на следующий сезон. Самарский коллектив возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав 98 очков.
Источник: Чемпионат
Корниленко - о голе в прощальном матче: эмоции сравнить не с чем, это космос!
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о голе, забитом в прощальном матче.
Фото: "Крылья Советов"
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