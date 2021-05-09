"Выйти, похлопать в ладошки и ничего не испортить". Корниленко - о плане на прощальный матч за "Крылья"

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о том, какой у него был план на прощальный матч за самарскую команду.

Фото: "Крылья Советов"