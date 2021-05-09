Напомним, что в матче с "Краснодаром-2", состоявшемся в рамках 41-го тура ФНЛ, Корниленко вышел на замену на 82-й минуте и уже через минуту забил гол. В итоге самарская команда победила соперника со счетом 6:0.
"Прекрасно знал, что выйду на восемь минут. Это символично. Всю карьеру отыграл под восьмым номером и завершал карьеру восьмого мая. Максимум – вышел бы на 15-20 минут, если бы кто-то плохо себя почувствовал. А так план был такой: "Выйти, похлопать в ладошки и ничего не испортить", - сказал Корниленко.
Напомним, что "Крылья" досрочно обеспечили себе место в РПЛ на следующий сезон. Они возглавляют турнирную таблицу ФНЛ с 98 очками в активе.
Источник: Чемпионат
Корниленко - о голе в прощальном матче: эмоции сравнить не с чем, это космос!
"Выйти, похлопать в ладошки и ничего не испортить". Корниленко - о плане на прощальный матч за "Крылья"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о том, какой у него был план на прощальный матч за самарскую команду.
Фото: "Крылья Советов"
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