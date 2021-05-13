Новый сезон Футбольной национальной лиги с высокой вероятностью начнется 10 июля, сообщают СМИ. По информации источника, 13 мая лига оповестила клубы о проведении общего собрания, которое состоится 25 мая. На нем будет рассматриваться предложенный проект структуры календаря.
В розыгрыше ФНЛ сезона-2021/2022 должны принять участие 20 клубов.
Напомним, что победителем текущего розыгрыша стали самарские "Крылья Советов". Второе место в итоговой турнирной таблице займет "Оренбург", который не прошел лицензирование РПЛ - вместо него на повышение может отправиться финиширующий третьим "Нижний Новгород".
Источник: "РБ-Спорт"
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Названа вероятная дата начала нового сезона в ФНЛ
Розыгрыш Футбольной национальной лиги нового сезона-2021/2022 предположительно возьмет старт 10 июля.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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