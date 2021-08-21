39-летний россиянин вышел на поле с первых минут и записал на свой счет четыре забитых мяча.
"Покер - приятно, конечно, это не РПЛ и не АПЛ, но я продолжаю играть ради удовольствия. Я делюсь каким-то опытом с молодыми футболистами, подсказываю и стараюсь давать команде то, что всем будет полезно. Я не играю из-за денег или за премии, мне по кайфу это все. В команде есть много молодых ребят, это общий процесс, все рады, мне тоже приятно очень, что я прикладываю усилия для победы, и молодые парни получают премиальные, когда у них небольшая зарплата", - цитирует Павлюченко "Матч ТВ".
"Знамя" Ногинск после четырех матчей имеет в своем активе шесть зачетных баллов и располагается на восьмой строчке турнирной таблицы ФНЛ-2. При этом команда провела на две игры меньше конкурентов.
Также "Знамя" квалифицировалось в элитный раунд Кубка России. На групповом этапе ногинская команды померяется силами с красноярским "Енисеем" и самарскими "Крыльями Советов".
Павлюченко - о покере в ворота "Коломны": конечно, не РПЛ и не АПЛ, но мне по кайфу
Форвард ногинского "Знамени" Роман Павлюченко подвел итоги победного матча шестого тура Футбольной национальной лиги-2 против "Коломны" (5:3).
Фото: ФК "Знамя"
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