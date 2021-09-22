Представитель Хохлова - об иске к Facebook: тренер решил побороться за свое имя

Анна Варганова, представитель главного тренера "Ротора" Дмитрия Хохлова, рассказала об иске в суд на компанию Facebook.

Фото: Sportbox.ru





Дмитрий Хохлов летом этого года возглавил "Ротор", его контракт рассчитан до конца сезона-2021/22. Под руководством Хохлова волгоградский клуб провел 13 матчей, в которых одержал 4 победы, 6 раз сыграл вничью, а также потерпел 3 поражения. В ФНЛ "Ротор" занимает 12-е место, набрав в 12 матчах 15 очков.



Также Хохлов возглавлял краснодарскую "



За свою профессиональную карьеру Дмитрий Хохлов выступал за



Источник: "Например, публикует человек фото Хохлова и подписывает его соответствующим образом "Хохлов", а его за это тут же блокируют. Грубо говоря, администрация соцсети накладывает санкции на подписчиков за корень "хохол". Их обвиняют в том, что они якобы разжигают межнациональную рознь. Тренер, можно сказать, решил побороться за свое имя, ведь болельщики теперь просто боятся употреблять его. Это не совсем правильно", - заявила Варганова.Дмитрий Хохлов летом этого года возглавил "Ротор", его контракт рассчитан до конца сезона-2021/22. Под руководством Хохлова волгоградский клуб провел 13 матчей, в которых одержал 4 победы, 6 раз сыграл вничью, а также потерпел 3 поражения. В ФНЛ "Ротор" занимает 12-е место, набрав в 12 матчах 15 очков.Также Хохлов возглавлял краснодарскую " Кубань " (июнь-сентябрь 2015 года) и московское " Динамо " (2017-2019 гг.).За свою профессиональную карьеру Дмитрий Хохлов выступал за ЦСКА , московское " Торпедо ", голландский ПСВ, испанский "Реал Сосьедад", " Локомотив " и столичное "Динамо". В высшем дивизионе российского футбола в общей сложности он провел 293 матча, забив 46 голов. За сборную России он сыграл в 53 матчах, в которых отличился 6 раз.Источник: RT

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