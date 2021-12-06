Специалист приступит к работе с командой в январе, когда футболисты выйдут из отпуска.
"Артем Куликов хорошо известен специалистам и болельщикам. Его команды всегда стремятся играть в грамотный, зрелищный футбол. Уверен, что под его руководством наша команда в весенней части чемпионата покажет хороший результат", - приводит слова Рекечинского "Чемпионат".
Последним местом работы Куликова был московский "Велес", который он покинул в ноябре 2021 года. С 2019 по 2021 год он возглавлял "Краснодар-2".
"Ротор" ушел на зимнюю паузу на 17-м месте в таблице Футбольной национальной лиги. Волгоградский клуб в 25 матчах набрал 24 очка. Прежний наставник "Ротора" Дмитрий Хохлов покинул команду 18 ноября.
Бывший тренер "Велеса" Куликов возглавил "Ротор"
В "Роторе" объяснили назначение Куликова на пост главного тренера
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский прокомментировал назначение Артема Куликова на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Ротор"