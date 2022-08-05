Напомним, сегодня "Уфа" объявила о подписании на правах свободного агента 25-летнего футболиста.
"Проблем с подписанием не было. Мы надеемся, что он нам поможет и удачно продолжит свою профессиональную карьеру", - цитирует Газизова Metaratings.
Последним клубом Масалова была черниговская "Десна", за которую он выступал с лета прошлого года. Также воспитанник киевского "Динамо" защищал цвета молодежной команды "Шахтера", украинского "Колоса" и "Динамо-Авто" (Молдавия).
"Уфа" в сезоне-2022/23 выступает в Первой лиге. После трех туров башкирский клуб занимает 13-е место в таблице, имея в активе 4 очка.
В "Уфе" рассказали, что проблем с подписанием украинского защитника Масалова не было
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал переход украинского защитника Александра Масалова в башкирский клуб.
Фото: ФК "Уфа"