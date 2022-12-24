"СЭ": новое руководство "Рубина" проявляет интерес к Курбану Бердыеву

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Казанский "Рубин" может назначить главным тренером Курбана Бердыева.
Фото: РИА Новости
По данным источника, в новом руководстве казанского "Рубина" идут обсуждения возможности назначения наставником команды Курбана Бердыева.

70-летний российский специалист Курбан Бердыев ранее уже возглавлял казанский "Рубин". С командой тренер дважды становился чемпионом России – в 2008 и 2009 годах. А в 2012 году наставник выигрывал кубок России. После чего, в 2015 году, Бердыев возглавил "Ростов", с которым проработал до 2017 года. В этом же году Курбан снова вернулся в "Рубин", но успеха с командой добиться не смог и летом 2019 снова покинул клуб. В декабре этого года Бердыева возглавил "Сочи", подписав соглашение на 2,5 года.

Недавно было объявлено, что казанский "Рубин" перешел под управление республики Татарстан. Новый менеджмент клуба будет состоять из людей, которые ранее работали с Курбаном Бердыевым.

Источник: "СЭ"


Рубин Бердыев Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент Алонсо: Хуниор приедет в расположение "Краснодара" в начале января
Daily Mail: "Астон Вилла" не против ухода Коутиньо в зимнее трансферное окно
Ивич – об информации о том, что он может возглавить "Краснодар": есть вещи, о которых я не могу говорить
Агент Литвинова – о возможном переходе игрока в "Боавишту": обратитесь лучше в "Краснодар"
Каррера: не верю в переход РФС в АФК. Буду ждать возращения России в турниры УЕФА 5
"СЭ": представитель Лисаковича направил в РФС претензию к "Рубину" из-за невыплаченного агентского долга
Goal: Суарес перейдет в "Гремио". Футболист подпишет с бразильским клубом двухлетний контракт 1
Карасев: у меня наворачиваются слезы от гимна ЛЧ. Из-за переживаний иногда выключаю трансляцию 2
Самедов – о договорных матчах на ЧМ-2022: как вообще может обсуждаться эта тема на таком турнире?
Зарема - о том, что Николсон подорожал на 4 миллиона евро: это неожиданность только для псевдоэкспертов 3
Журналист Балаге: Месси подпишет контракт с "ПСЖ" по схеме 1+1. Клуб увеличит зарплату аргентинцу 1
Мартинес: мечтал выиграть ЧМ-2022, чтобы доказать, что Месси – лучший игрок в истории 8
Metaratings: португальский клуб "Боавишта" проявляет интерес к защитнику "Краснодара" Литвинову
Фабрицио Романо: Ди Мария хочет доиграть сезон в "Ювентусе"
"СЭ": новое руководство "Рубина" проявляет интерес к Курбану Бердыеву 3