По данным источника, в новом руководстве казанского "Рубина" идут обсуждения возможности назначения наставником команды Курбана Бердыева.
70-летний российский специалист Курбан Бердыев ранее уже возглавлял казанский "Рубин". С командой тренер дважды становился чемпионом России – в 2008 и 2009 годах. А в 2012 году наставник выигрывал кубок России. После чего, в 2015 году, Бердыев возглавил "Ростов", с которым проработал до 2017 года. В этом же году Курбан снова вернулся в "Рубин", но успеха с командой добиться не смог и летом 2019 снова покинул клуб. В декабре этого года Бердыева возглавил "Сочи", подписав соглашение на 2,5 года.
Недавно было объявлено, что казанский "Рубин" перешел под управление республики Татарстан. Новый менеджмент клуба будет состоять из людей, которые ранее работали с Курбаном Бердыевым.
Источник: "СЭ"
"СЭ": новое руководство "Рубина" проявляет интерес к Курбану Бердыеву
Казанский "Рубин" может назначить главным тренером Курбана Бердыева.
Фото: РИА Новости