Как сообщают СМИ, в РФС поступила на рассмотрение претензия представителя 24-летнего форварда Виталия Лисаковича к "Рубину" из-за невыплаченного агентского долга. Источник отмечает, что казанский клуб признал задолженность.
Ранее "Рубин" уже имел задолженности перед представителями игроков. Агенты Александра Ломовицого и Джордже Деспотовича также имели финансовые споры с клубом, а РФС накладывал санкции в виде запрета на регистрацию новых футболистов.
Александр Лисакович выступает за "Рубин" с зимы 2022 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл 17 матчей за казанский клуб, в которых смог отличиться 8 раз и оформить 1 успешный ассист. Рубин после 20 сыгранных туров идет на 3 строчке в Первой лиге. Команда набрала 37 очков.
Источник: "СЭ"
"СЭ": представитель Лисаковича направил в РФС претензию к "Рубину" из-за невыплаченного агентского долга
Казанский "Рубин" имеет задолженность перед агентом форварда команды Виталия Лисаковича.
Фото: РПЛ