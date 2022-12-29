- С футболом история чуть подзатянулась, к сожалению, потому что был неудачный финал прошлого сезона, когда мы впервые за 20 лет покинули высший дивизион и оказались в Первой лиге. Мы надеялись, что, оставшись, тренер подготовит команду и всё будет хорошо, но что-то пошло не так. Принятые решения уже история. Это было обоюдное решение, не было никакой конфликтной ситуации, тренер принял такой план, но вы знаете, что эту часть сезона уже завершал исполняющий обязанности тренера. Мы выиграли 2 матча подряд и уже идем на третьей строчке, - передает слова Леонова РИА Новости.
Казанский "Рубин" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого в мае 2022 года вылетел из Российской премьер-лиги, заняв предпоследнее 15-е место по итогам чемпионата России-2021/2022. В межсезонье руководители клуба из столицы Татарстана приняли решение не увольнять наставника, дав ему возможность выправить ситуацию и вернуть команду из Первой лиги, и серьезно укрепили состав. 15 ноября после ряда неудачных матчей Слуцкий принял решение покинуть "Рубин". В последних двух осенних турах Первой лиги казанцами руководил временно исполняющий обязанности главного тренера Юрий Уткульбаев, с которым команда одержала две победы и поднялась в турнирной таблице на третью позицию.
Министр спорта Татарстана: мы надеялись, что Слуцкий подготовит "Рубин" после вылета из РПЛ, но что-то пошло не так
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о ситуации с уходом главного тренера Леонида Слуцкого из казанского "Рубина".
Фото: ФК "Зенит"