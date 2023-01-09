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"Татар-информ": Айбатов сменил Сайманова на посту генерального директора "Рубина"

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По информации источника, Рустем Сайманов уже не является генеральным директором казанского "Рубина", однако остается его единственным учредителем.
Фото: ФК "Рубин"
Рустем Сайманов покинул пост генерального директора казанского "Рубина", сообщает издание "Татар-информ" со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

По данным источника, 30 декабря 2022 года вместо Сайманова на эту должность был назначен Александр Айбатов, при этом за Саймановым сохранился статус единственного учредителя ООО "Рубин".

Ранее, 15 ноября 2022 года, официальный телеграм-канал казанского "Рубина" сообщил об уходе со своего поста по собственному желанию главного тренера клуба Леонида Слуцкого. В осенней части сезона казанцы набрали 37 очков в 20 матчах Первой лиги, что позволяет им занимать третье место в турнирной таблице с отставанием в 1 очко от второго, дающего путевку в РПЛ. По итогам прошлого сезона "Рубин" под руководством Слуцкого вылетел из Российской премьер-лиги, перед командой стояла задача возвращения в элиту.


Рубин Сайманов
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