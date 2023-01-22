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Агент Мижигурскис: Ломовицкий хочет помочь "Рубину" выйти в РПЛ, другие варианты не рассматривает

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Агент атакующего полузащитника "Рубина" Александра Ломовицкого Валериюс Мижигурскис рассказал о дальнейших карьерных планах своего подопечного.
Фото: "Чемпионат"
- В "Рубин" пришло новое руководство, Ломовицкий хочет помочь клубу выйти в РПЛ. Другие варианты он не рассматривает. Есть 3-4 конкретных предложения, но в аренду Ломовицкий не хочет. У него долгосрочный контракт, в "Рубине" его всё полностью устраивает. Единственный вариант, при котором Ломовицкий может уйти - если какой-нибудь клуб сделает предложение о полном выкупе. И этот клуб должен ставить перед собой серьезные задачи, не бороться за выживание, - передает слова Мижигурскиса Sport24.

24-летний атакующий полузащитник "Рубина" Александр Ломовицкий осеннюю часть текущего сезона провел в аренде в подмосковных "Химках", на счету игрока 19 матчей за красно-черных во всех турнирах, 1 забитый гол и 2 результативных паса. К зимней паузе в чемпионате "Химки" набрали 12 очков в 17 матчах РПЛ и занимают предпоследнее, 15 место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета. 31 декабря 2022 года аренда Ломовицкого в подмосковном клубе была завершена, и он вернулся в "Рубин", который с 37 очками в 20 матчах занимает третье место в текущем розыгрыше Первой лиги, дающее право на стыковые встречи с командой из РПЛ.


Рубин Ломовицкий Мижигурскис
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