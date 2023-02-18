По сообщениям СМИ, "Енисей" и "Сочи" устно согласовали переход на правах аренды 23-летнего россиянина Кирилла Ушатова, играющего на позиции атакующего хавбека.
"Сочи" приобрел Кирилла Ушатова летом 2022 года. В этом сезоне россиянин принял участие в 11 встречах за южный коллектив – в 7 в РПЛ и 5 в Кубке России. На счету полузащитника 366 игровых минут. В активе Кирилла 2 результативных паса. Ранее Ушатов и наставник "Енисея" Вадим Гаранин вместе работали в тверской "Волге".
"Енисей" после осенней части розыгрыша Первой лиги с 34-ю очками располагается на 4 месте в таблице, дающем право на участие в стыковых матчах за выход в РПЛ.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Енисей" договорился с "Сочи" об аренде Ушатова
Российский футболист "Сочи" Кирилл Ушатов может перебраться в "Енисей".
Фото: ФК "Тверь"