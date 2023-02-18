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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
П1 4.3X 3.65П2 1.87
Вулверхэмптон
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.83X 3.55П2 4.7
Челси
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.41X 4.7П2 8.2
Брайтон
18:00
ФулхэмНе начат
П1 1.67X 4.1П2 5
Ноттингем
18:00
Манчестер СитиНе начат
П1 8X 5П2 1.4
Брентфорд
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.84X 3.55П2 4.6
Эвертон
18:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.6X 3.25П2 2.85
Ньюкасл
20:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.6X 3.55П2 2.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
16:00
СельтаНе начат
П1 1.83X 3.45П2 4.9
Бетис
18:15
Реал ВальядолидНе начат
П1 1.66X 3.95П2 5.4
Мальорка
20:30
ВильярреалНе начат
П1 3.25X 2.9П2 2.55
Осасуна
23:00
Реал МадридНе начат
П1 4.7X 3.6П2 1.82

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сампдория
17:00
БолоньяНе начат
П1 3.15X 3.15П2 2.48
Монца
20:00
МиланНе начат
П1 3.6X 3.25П2 2.2
Интер
22:45
УдинезеНе начат
П1 1.56X 4.3П2 6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
ФрайбургНе начат
П1 2.85X 3.4П2 2.5
Боруссия М
17:30
БаварияНе начат
П1 6.6X 5.6П2 1.41
Вольфсбург
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.15X 3.5П2 2.29
Штутгарт
17:30
КельнНе начат
П1 2.42X 3.4П2 3
Айнтрахт
20:30
ВердерНе начат
П1 1.59X 4.4П2 5.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
19:00
РеймсНе начат
П1 2.2X 3.4П2 3.4
Страсбург
23:00
АнжеНе начат
П1 1.86X 3.6П2 4.5
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Metaratings: "Енисей" договорился с "Сочи" об аренде Ушатова

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Российский футболист "Сочи" Кирилл Ушатов может перебраться в "Енисей".
Фото: ФК "Тверь"
По сообщениям СМИ, "Енисей" и "Сочи" устно согласовали переход на правах аренды 23-летнего россиянина Кирилла Ушатова, играющего на позиции атакующего хавбека.

"Сочи" приобрел Кирилла Ушатова летом 2022 года. В этом сезоне россиянин принял участие в 11 встречах за южный коллектив – в 7 в РПЛ и 5 в Кубке России. На счету полузащитника 366 игровых минут. В активе Кирилла 2 результативных паса. Ранее Ушатов и наставник "Енисея" Вадим Гаранин вместе работали в тверской "Волге".

"Енисей" после осенней части розыгрыша Первой лиги с 34-ю очками располагается на 4 месте в таблице, дающем право на участие в стыковых матчах за выход в РПЛ.

Источник: Metaratings


Сочи Енисей
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