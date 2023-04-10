Как стало известно источнику, руководство "Рубина" может пригласить на пост главного тренера казанской команды Рашида Рахимова. Сообщается о планах встретиться с российским специалистом, ранее возглавлявшим ряд клубов РПЛ, в числе которых "Амкар", "Локомотив" и "Ахмат", с целью обсуждения возможности сотрудничества. Последним местом работы 58-летнего специалиста была "Уфа", которую он возглавлял с октября 2020 по апрель 2021 года.
Напомним, главным тренером "Рубина" является Юрий Уткульбаев. Команда идет на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, которая дает путевку в РПЛ на следующий год. По итогам 26 туров казанский коллектив отстает от лидирующей "Балтики" на 6 очков. В 4 последних матчах первенства страны команда 4 раза сыграла вничью. За этот период "Рубин" забил один гол.
Источник: Metaratings
Metaratings: Рашид Рахимов может стать новым главным тренером "Рубина"
Казанский "Рубин" может возглавить Рашид Рахимов.
Фото: ТАСС