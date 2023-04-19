- Он вдумчивый, дисциплинированный и строгий и фанатично преданный. Тренер должен быть таким: фанатично влюблённым в дело, работоспособным. Наставник должен быть волевым, вот он волевой. Остальных качеств я не знаю, но он старается, насколько я знаю, глубоко изучать игру ведущих команд Европы, мира. Простыми словами: хороший и профессиональный тренер, - приводит мнение Гаджиева "Евро-Футбол.Ру".
Российский специалист Евгений Калешин вместе со своим "Акроном "сумел выбить "Спарта"к из Кубка России. На 40-й минуте счет в поединке открыл венесуэльский центрфорвард Андрес Понсе. Уже в компенсированное время тольяттинцы удвоили свое преимущество благодаря точному удару Никиты Салтыкова. Коллективы ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу "Акрона". Во второй половине игры тольяттинский коллектив был ближе к третьему голу, но не сумел конвертировать свои моменты в голы. На 77-й минуте нервную концовку "Акрону "обеспечил своим красивым голом португалец Томаш Тавареш, играющий на позиции крайнего защитника. Примечательно, что ранее "Акрон" выбил из турнира "Торпедо", "Локомотив" и "Динамо". Все эти клубы представляют московский регион. В Первой лиге тольяттинцы занимают 13 место.
Гаджиев: Калешин старается глубоко изучать игру ведущих команд Европы и мира
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился своими соображениями о наставнике "Акрона" Евгении Калешине.
Фото: ФК "Тверь"