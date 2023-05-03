Как сообщает источник, атакующий полузащитник "Кубани" Нури Абдоков интересен двум клубам турецкой Суперлиги. 22-летний российский хавбек с 10 забитыми мячами входит в топ-3 лучших бомбардиров текущего розыгрыша Первой лиги. В бомбардирской гонке Абдоков делит третью строчку с форвардом "Рубина" Виталием Лисаковичем. Действующее соглашение футболиста с "Кубанью" рассчитано до конца июня. Всего в этом сезоне игрок провел за кубанскую команду 32 матча, в которых оформил 11+1 по системе гол плюс пас.
Источник: Sport24
Клубы турецкой Суперлиги интересуются одним из лучших бомбардиров Первой лиги Абдоковым
Полузащитник "Кубани" Нури Абдоков попал в сферу интересов клубов турецкой Суперлиги.
Фото: ФК "Кубань"