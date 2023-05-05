– Совсем недавно я подписал новый трехлетний контракт с "Акроном". Намерен с Божьей помощью доработать его до конца. Хочу продолжить работу с "Акроном", – приводит слова Калешина "РБ Спорт".
Во главе с 44-летним специалистом "Акрон" стал главным открытием сезона в российском футболе. Клуб из Тольятти пробился в четверку сильнейших команд Кубка России. В нижней сетке Пути регионов волжане последовательно выбили из турнира столичные "Торпедо", "Локомотив", финалиста прошлого сезона "Динамо" и действующего победителя "Спартак".
На этой неделе "Краснодару" лишь в серии пенальти удалось остановить дерзкого выскочку из Первой лиги. Основное время финала Пути регионов на Юге России завершилось вничью (0:0), однако голкиперу хозяев Матвею Сафонову удалось отразить два удара гостей.
За пять туров до завершения сезона в Первой лиге "Акрон" располагается лишь на 13-й позиции в таблице. Отрыв от зоны вылета насчитывает 7 очков.
Калешин: недавно я подписал новый трехлетний контракт с "Акроном". Намерен с Божьей помощью доработать его до конца
Главный тренер "Акрона" Евгений Калешин заявил о намерении продолжить работу в поволжской команде.
Фото: ФК "Акрон"