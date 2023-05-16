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"СЭ": футболисты "Рубина" получат премиальные в 40 миллионов рублей за победу в Первой лиге

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Стала известна сумма премиальных игрокам "Рубина" за победу в Первой лиге.
Фото: ФК "Рубин"
По сведениям СМИ, руководство "Рубина" выделит игрокам казанского коллектива 40 млн рублей в качестве премиальных за победу в Первой лиге.

Казанский "Рубин" по итогам 30 туров предыдущего розыгрыша РПЛ вылетел в Первую лигу. Тогда командой руководил известный российский тренер Леонид Слуцкий. В этом розыгрыше Первой лиги казанцы выступают довольно успешно. Команда за 3 тура до конца первенства располагается на 2-й позиции, которая дает клубу право напрямую выйти в РПЛ.

"Рубин" имеет в своем активе 62 балла. Казанцы на 2 очка отстают от Балтики, которая лидирует в таблице. Отметим, что калининградцы не знают поражений уже 30 матчей подряд. Примечательно, что в следующем туре коллективы сыграют между собой. Сейчас рулевым казанского клуба является российский специалист Рашид Рахимов. Он пришел только в апреле этого года.

Источник: "СЭ"


Рубин
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