По сведениям СМИ, руководство "Рубина" выделит игрокам казанского коллектива 40 млн рублей в качестве премиальных за победу в Первой лиге.
Казанский "Рубин" по итогам 30 туров предыдущего розыгрыша РПЛ вылетел в Первую лигу. Тогда командой руководил известный российский тренер Леонид Слуцкий. В этом розыгрыше Первой лиги казанцы выступают довольно успешно. Команда за 3 тура до конца первенства располагается на 2-й позиции, которая дает клубу право напрямую выйти в РПЛ.
"Рубин" имеет в своем активе 62 балла. Казанцы на 2 очка отстают от Балтики, которая лидирует в таблице. Отметим, что калининградцы не знают поражений уже 30 матчей подряд. Примечательно, что в следующем туре коллективы сыграют между собой. Сейчас рулевым казанского клуба является российский специалист Рашид Рахимов. Он пришел только в апреле этого года.
Источник: "СЭ"
"СЭ": футболисты "Рубина" получат премиальные в 40 миллионов рублей за победу в Первой лиге
Стала известна сумма премиальных игрокам "Рубина" за победу в Первой лиге.
Фото: ФК "Рубин"