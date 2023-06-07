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Гендиректор "Алании": несправедливо, когда отдают наше место в стыках командам без своего стадиона

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Генеральный директор "Алании" Руслан Сиукаев высказал мнение о недопуске владикавказцев в стыковые матчи за выход в РПЛ, где вместо них сыграла московская "Родина".
Фото: ФК "Алания"
- Несправедливо, когда нам отказывают сыграть стыковые матчи на стадионе в Грозном и отдают наше место командам без своего стадиона. Вы понимаете, о каких командах я говорю. Мы писали письма лично Дюкову и просили разрешить провести матчи на стадионе в Грозном, который в ста километрах от нас, но получили отказ. Это очень печально для нашей команды, которая заслужила стыковые матчи своей игрой, - передает слова Сиукаева Sport24.

Ранее стало известно, что владикавказская "Алания" не получила лицензию РФС-1, необходимую для выступления в РПЛ, и не была допущена в стыковые матчи за выход РПЛ, хотя заняла дающее на это право третье итоговое место в Первой лиге. Причиной недопуска "Алании" является отсутствие в Северной Осетии стадионов, подходящих под требования РПЛ - республиканский стадион "Спартак" во Владикавказе находится на реконструкции, свои домашние матчи красно-желтые проводят в соседней Чечне. По регламенту РПЛ для допуска клуба необходимо наличие подходящего стадиона именно в регионе приписки команды.

Место "Алании" в стыковых матчах получила занявшая пятое место в Первой лиге московская "Родина", которая не имеет своего стадиона, однако имеет возможность арендовать какую-либо из подходящих московских арен. Первый стыковой матч "Родина" - "Пари НН" прошел на стадионе "Спартаковец" имени Н.П. Старостина, максимальная вместимость которого составляет 5000 зрителей, игра завершилась со счетом 0:3.

Булыкин: вообще не понравилось, на каком стадионе играли "Родина" и "Пари НН". Почему не могла сыграть "Алания"?


Алания Родина
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