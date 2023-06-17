По информации источника, главный тренер "Кубани" Александр Григорян подписал новое соглашение с клубом. Как сообщается, новый контракт 56-летнего специалиста рассчитан до конца следующего сезона.
Напомним, Григорян принял "Кубань", которая находилась в зоне вылета, за 3 тура до окончания сезона в Первой лиге и сумел спасти команду от вылета. По итогам сезона кубанский клуб финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков и оторвавшись от зоны вылета на 4 балла.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Кубань" продлила контракт с главным тренером Григоряном
Как стало известно, главный тренер "Кубани" Александр Григорян продлил контракт с клубом.
Фото: ФК "Кубань"