"Моё мнение про уровень футбола в России? Ожидания совпали с реальностью. В России хороший уровень футбола. Я знал некоторых игроков из РПЛ... Кокорина? Нет, такого не знаю", — сказал Клотет.
46-летний Клотет возглавил московскую команду в марте 2023 года, но не смог спасти её от вылета из Российской Премьер-Лиги. В Первой лиге "Торпедо" в пяти матчах набрало семь очков и занимает в турнирной таблице восьмое место.
Источник: Sport24
Клотет: в России хороший уровень футбола, знал некоторых игроков из РПЛ. Кокорина? Нет, такого не знаю
Главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет высказался об уровне футбола в России.
Фото: ФК "Торпедо"