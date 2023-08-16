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Клотет: что не нравится в Москве? Электросамокаты, считаю их опасными

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Главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет рассказал о вещах, которые ему не нравятся в Москве.
Фото: Getty Images
"Что не нравится в Москве? Не люблю электросамокаты. Считаю их опасными. Но дорожки для прогулок и бега здесь отличные. А еще — классные широкие тротуары", — сказал Клотет.

Последним местом 46-летнего Клотета до "Торпедо" была "Брешия", которую он покинул в феврале 2023 года. В России специалист работает с конца марта 2023 года, однако вместе с "Торпедо" вылетел из чемпионата России. Сейчас "Торпедо" играет в Первой лиге.

Источник: Sport24.


Клотет Торпедо
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