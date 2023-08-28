- Георгий действительно тренируется с "Торпедо" и поддерживает там форму. Контракта с клубом у нас нет. Ведутся ли переговоры? Пока без комментариев, - цитирует Пушкина "СЭ".
32-летний левый защитник Георгий Щенников в июне 2023 года покинул в связи с истечением срока действия контракта московский ЦСКА, за который выступал в течение всей своей карьеры. В настоящее время игрок находится без клуба. В прошедшем сезоне Щенников принял участие в 6 матчах ЦСКА во всех турнирах.
Агент Щенникова: Георгий тренируется с "Торпедо", контракта у нас нет
Агент экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал о текущем местонахождении игрока.
Фото: ТАСС