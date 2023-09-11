"Цель "Торпедо" выйти в РПЛ? На молодых ребят цель, возможно, давит, но для этого в команде есть старшие люди, которые стараются сделать так, чтобы молодые, выходя на поле, думали не об РПЛ, а о конкретной игре...
В команде спокойная обстановка, игроки и тренеры понимают, что не все ладится, но ничего криминального не случилось. Нужно продолжать спокойно работать, без паники и метаний", — сказал Лебеденко.
40-летний Лебеденко в нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах Первой лиги, в которых забил один гол. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущей кампании. Форвард, являющийся воспитанником автозаводцев, вернулся в команду летом 2019 года.
В нынешнем сезоне "Торпедо" после восьми матчей набрало 11 очков и занимает в турнирной таблице 12-е место. У "Алании", идущей первой, 20 очков, но на сыгранный матч больше.
Источник: "Матч ТВ".
40-летний Лебеденко: в "Торпедо" спокойная обстановка. Понимаем, что ничего криминального не случилось
Нападающий "Торпедо" Игорь Лебеденко высказался на тему цели команды на сезон.
Фото: ФК "Торпедо"